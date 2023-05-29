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Meclis Başkanı Şentop'tan fetih mesajı: Emanetiniz emanetimizdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı. Şentop mesajında, "Çağ açıp çağ kapatan, tarihin akışını değiştiren sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed'in, cihanın incisi, aziz milletimizin göz bebeği olan İstanbul'u fethinin 570. yılı kutlu olsun. Seni bize yar eden, bizi sana aşık eden Cenabıhak'a sonsuz hamdü senalar olsun. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, fetihlerle yücelen şanlı ecdadımızı, kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

13:21 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çağ açıp çağ kapatan, tarihin akışını değiştiren sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed'in, cihanın incisi, aziz milletimizin göz bebeği olan İstanbul'u fethinin 570. yılı kutlu olsun. Seni bize yar eden, bizi sana aşık eden Cenabıhak'a sonsuz hamdü senalar olsun. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, fetihlerle yücelen şanlı ecdadımızı, kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum.

28 Mayıs seçimlerinde bir demokrasi şöleniyle taçlandırdığımız bu kutlu günde bir kez daha belirtmek isterim ki; biz ecdadımızdan ve binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güçle, milletimize olan inancımızla büyük Türkiye yolunda aşkla yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, liderliğiyle, şevkle ve heyecanla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı yolu da biliyoruz ki tarihe böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Rabb'im bu aziz millete nice hayırlı fetihler nasip etsin. Emanetiniz, emanetimizdir."



İstanbul'un fethi
İstanbul'un fethi

Osmanlı Devleti'nin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. İstanbul, o zamanki adıyla Konstantinopolis, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusu tarafından 29 Mayıs sabahı fethedildi. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve ordusu tarafından fethi, tarihteki en büyük savaş stratejilerine sahne olarak unutulmaz bir destanla tarihe geçti. Osmanlı donanması, Dolmabahçe'den Beyoğlu sırtlarına kadar döşenen ve yağlanan kızaklardan bir gecede Haliç'e indirildi. Karadan yağlı kütükler üzerinde Haliç'e indirilen gemiler, Bizans askerlerine sürpriz oldu. Donanma 22 Nisan'da Haliç'ten ateşe başladı. Sultan II. Mehmet'in döktürdüğü Şahi topları ise Bizans surlarının aşılmasında büyük rol oynadı. Ulubatlı Hasan adındaki yeniçeri, aldığı oklara karşın Osmanlı sancağını Bizans surlarına dikti ve ordu, 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdi. İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştirdi. Fetihten sonra İstanbul, yüzlerce yıl Osmalı Devleti'ne başkentlik yaptı. Henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet, artık Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlandı. İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu da sona erdi. Orta Çağ kapandı ve 1789 Fransız ihtilaline kadar süren Yeni Çağ başladı.



#Mustafa Şentop
#TBMM Başkanı
#İstanbul'un fethi
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