Meclis Başkanı Şentop'tan fetih mesajı: Emanetiniz emanetimizdir

Osmanlı Devleti'nin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. İstanbul, o zamanki adıyla Konstantinopolis, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusu tarafından 29 Mayıs sabahı fethedildi. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve ordusu tarafından fethi, tarihteki en büyük savaş stratejilerine sahne olarak unutulmaz bir destanla tarihe geçti. Osmanlı donanması, Dolmabahçe'den Beyoğlu sırtlarına kadar döşenen ve yağlanan kızaklardan bir gecede Haliç'e indirildi. Karadan yağlı kütükler üzerinde Haliç'e indirilen gemiler, Bizans askerlerine sürpriz oldu. Donanma 22 Nisan'da Haliç'ten ateşe başladı. Sultan II. Mehmet'in döktürdüğü Şahi topları ise Bizans surlarının aşılmasında büyük rol oynadı. Ulubatlı Hasan adındaki yeniçeri, aldığı oklara karşın Osmanlı sancağını Bizans surlarına dikti ve ordu, 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdi. İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştirdi. Fetihten sonra İstanbul, yüzlerce yıl Osmalı Devleti'ne başkentlik yaptı. Henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet, artık Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlandı. İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu da sona erdi. Orta Çağ kapandı ve 1789 Fransız ihtilaline kadar süren Yeni Çağ başladı.