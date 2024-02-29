Meclis'i karıştıran 250 bin dolar

Sosyal medyada önceki gece ortaya atılan iddia, gün içinde Meclis kulislerinin de bir numaralı gündemi oldu. İddiaya göre, Meclis Halkla İlişkiler Binası’nın dördüncü katında bir milletvekilinin odasında takriben 250 bin dolar bulundu. Bir market poşeti içinde olduğu belirtilen paranın CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasında unutulduğu, sahibinin ise CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba olduğu ileri sürüldü.





TEK TEK SORULDU

Buna göre, Torun’un odasını temizleyen görevliler tarafından içi dolu market torbası bulundu. Poşeti açmayan kat görevlisi, poşetin milletvekiline ait olduğunu düşünerek vekil danışmanı ve sekreterine teslim etti. Danışmanı, Torun'u arayıp odada buldukları poşeti anlattı. Torun odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması suretiyle sahibinin bulunmasını istedi. Torbayı açmayan personel, gün içinde gelen tüm ziyaretçileri tek tek arayarak odada herhangi bir şey unutan olup olmadığını

kontrol etti.





‘SAKIN AÇMAYIN’ DEDİ

Ancak yaklaşık 1 saat süren bu görüşmelerde torbanın sahibi bulunamadı. Torbanın içinde 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu anlayan personel, son olarak kahve içmek için Torun’a ayaküstü uğrayan Ağbaba'ya ulaştı. Ağbaba, torbaya ilişkin tüm detayları personele aktardı. Doğrulamanın ardından Ağbaba'nın personele 'Poşeti sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum' diyerek telefonu kapattı ve 20 dakika sonra odaya gelerek poşeti teslim aldı. Torbayı açmadıklarını ifade eden temizlikçi ve personel kendilerinin dışında sadece Torun'un durumdan haberini olduğunu söyledi. Ağbaba'nın parayı aldıktan sonra Milletvekili Hizmet Binası'nın eksi 2'nci katındaki garajda park halinde bulunan aracına binerek binadan ayrıldığı bildirildi.





GÖRÜNTÜLER İNCELENSİN

Ancak hem Torun hem de Ağbaba iddialara sert tepki gösterdi. Ağbaba, "Bırakın vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım. Bu iddiaları yazanlar haysiyetsizdir, kanıtlamayanlar haysiyetsizdir" dedi. Torun da X hesabından paylaşımda bulunarak, "Bu yalanları ortaya atan, servis eden kim varsa hepsiyle hukuk çerçevesinde hesaplaşacağım. Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan! İddiasını ispatlayamayan namerttir!" dedi. Her iki isim de güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini Meclis Başkanlığından istedi. İlerleyen saatlerde iddialara Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun da adı eklendi. Paranın Seyit Torun'un değil, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun odasında unutulduğu iddiası gündeme geldi.

İddialara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden de bir açıklama yapıldı. Ağbaba'nın kamera kayıtlarının incelenmesi ve çalışanların beyanlarının alınması için Meclis Başkanlığı'na başvurulduğu belirtildi.





Hızla saf değiştirdi

Unutulan 250 bin dolar iddialarının merkezindeki isim olan Ağbaba, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı tavır almasından sonra Zoom Cuntası içinde yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun tasfiye operasyonuyla MYK dışında kalan Veli Ağbaba, hızla saf değiştirdi. Seçimden önce övgüleriyle yere göğe koyamadığı Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirilere başlayan Ağbaba, küçük ortaklara verilen 38 vekile “Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir” sözleriyle isyan etti.





ÖZEL’İN AKIL HOCASI

Değişimcilerin safına katılarak Özgür Özel’in kongrede Genel Başkan seçilmesinde önemli rol oynayan Ağbaba, Özel tarafından ödüllendirilerek “akıl hocası” yapıldı. İmamoğlu'nun delegeleri ekonomik ve politik rantla yanına çekmeye başlamasından sonraki süreçte benzer bir yönetimi Ağbaba'nın da kullandığı iddia edildi. Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde etkin rol oynayan Ağbaba’nın onayı olmadan hiç kimsenin aday yapılmadığı iddiaları gündeme geldi. Bir çok il ve ilçede hemşehrilerini ve yakınlarını aday yapmak için çaba gösterdiği iddia edilen Malatyalı Ağbaba, partililer arasında icraatlarıyla en çok tepki çeken isimlerden birisi haline geldi. CHP tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapılan Veli Ağbaba’nın akrabası ve Genel Başkan Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner de Çankaya’dan aday.



