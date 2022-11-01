Gündem Mehmetçik inlerine girdi Pençe-Kilit bölgesinde PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA

Mehmetçik inlerine girdi: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 150 metre uzunluğundaki 6 odalı mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Mehmetçik inlerine girdi: Pençe-Kilit bölgesinde PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu ifade edildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde, Doçka makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, PKMS hafif makinalı tüfek, RPG-7 roketatar, AK-47 piyade tüfeği, 2 AT-4 tanksavar füzesi, roket kuyruğu, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 3 kara mayını, telsiz, 41 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 basma düzenek, çok sayıda elektrikli fünye, 10 oksijen tüpü, çok sayıda gaz maskesi, 3 jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:19
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, 'Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek' ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.

MSB paylaştı: Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir etti
OYNAT 00:41
MSB paylaştı: Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir etti
Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağaranın imha edilme görüntülerini paylaştı. MSB paylaşımda, 'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.' ifadelerine yer verildi.


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