Gündem Memduh Bayraktaroğlundan Murat Ongunun lüks kayak tatiline sert eleştiri Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu
POLİTİKA

Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, İstanbul'un karla mücadele ettiği sırada İsviçre'de tatilde olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi. Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden Courchevel'de olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memduh Bayraktaroğlundan Murat Ongunun lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu
​Memduh Bayraktaroğlu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda, sözcüsü Murat Ongun'un ise İsviçre'de kayak tatilinde olması tepki çekmişti.

Konuyla ilgili YouTube yayınında ağır eleştirilerde bulunan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birinde olduğunu söyledi.

"3 GÜN TATİL YAPACAK İMKANA SAHİP DEĞİL"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Bayraktaroğlu, "Courchevel'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel." ifadelerini kullandı.

Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu
OYNAT 01:36
Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, İstanbul'un karla mücadele ettiği sırada İsviçre'de tatilde olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.

Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden Courchevel'de olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel.' dedi.

BELEDİYE Mİ YOKSA MÜTEAHHİT Mİ ÖDEDİ?

"Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasından gitti. Yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti. Faturalandıracak gelecek. Belediye yani İstanbul halkı Murat'a tatil yaptırmış olacak." diyen Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da hemen görevden alınmalı! Murat Ongun Courchevel'e belediyeyle iş yapan bir ticaret insanının parasıyla gidemez. Eğer İmamoğlu Murat Ongun'a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun."

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