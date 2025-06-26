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Memleket Partisi: Muharrem İnce avro kuleleri dizenlerle

Memleket Partisi: Muharrem İnce avro kuleleri dizenlerle

Haber Merkezi
04:0026/06/2025, الخميس
G: 26/06/2025, الخميس
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Özgür Özel - Muharrem İnce
Özgür Özel - Muharrem İnce

CHP’ye katılan Muharrem İnce’nin arkasında bıraktığı partisi Memleket’te sular kaynıyor. İnce’nin CHP’ye 4,5 yılın ardından dönüşü sonrasında PM tarafından feshedilmek üzere kongre kararı alan Memleket Partisi’nde karara direnen bir ekip ortaya çıktı. Memleket Partilileri CHP’ye üye olmaya davet eden İnce’ye tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk, “Avro kuleleri dizenleri Atatürk’ün partisinden dışlamadığınız sürece ben orada olmayacağım” dedi.


KUMPASLARDA İMZALARI VAR

İnce’den sonra partiye genel başkan olacağı iddia edilen Öztürk, “Kurucu genel başkanımıza kumpaslar kurup, 7 yıldır her türlü ayak oyununu yapanlar Atatürk’ün partisinden Atatürkçüleri dışlayıp yedek kulübesine almaya çalışanlar CHP’yi bugün yöneten kadroların kendisidir’’ dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Memleket Partisi’nin kendisini feshedeceğini açıklamasını değerlendiren Öztürk, CHP’nin içerisinde bulunduğu şaibeli kurultay sürecine gönderme yaptı.


TALİMATI KENDİ DELEGELERİNİZE VERİN

Öztürk, ‘‘Sayın Özel; Memleket Partisi’nin kurultay delegeleri çoluk çocuğunun rızkından ayırarak, Atatürkçü mücadele içerisinde emek vermiş insanlardır. Başka partilerin delegeleri gibi kamu imkanlarının maddi güçleri ile dizayn edilmemişlerdir. Siz bu talimatı kendi delegelerinize verin" çağrısında bulundu. Kurultay öncesinde ortaya çıkan para kuleleri sürecine göndermede bulunan Öztürk, “Avro kuleleri dizenleri Atatürk’ün partisinden dışlamadığınız sürece ben orada olmayacağım” dedi.


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