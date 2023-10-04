|
Gündem

Mersin merkezli iki ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Altı şüpheli gözaltına alındı

Mersin ve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

11:06 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen düzensiz göçmenler yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen düzensiz göçmenler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Bu kapsamda, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, sonrasında kara yoluyla Mersin'e geldikleri tespit edilen, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme arayışında olan düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.


Deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişleri planlandı

Mersin ve Hatay'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin kent merkezi ve Erdemli ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.


Şüphelilerin, Suriye'deki göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek bağlantı kurdukları düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiklerinin anlaşıldığı bildirildi.






#Göçmen Kaçakçılığı
#düzensiz göçmen
#Hatay
#Mersin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammı