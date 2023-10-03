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Kırklareli'nde büyük operasyon: Bir haftada 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik insansız hava aracı (İHA) ve helikopter destekli çalışma yaptı. Bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1479 düzensiz göçmen yakalandı, "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

15:55 . 3/10/2023 الثلاثاء
AA
Kırklareli'nde göçmen operasyonu

Kırklareli'nde göçmen operasyonu

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1479 düzensiz göçmen yakalandı, "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik insansız hava aracı (İHA) ve helikopter destekli çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1479 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan olaylarda kullanılan 18 araca el konuldu.




#insan kaçakçılığı
#jandarma
#Kırklareli
#Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi
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