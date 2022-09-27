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MERSİN

Mersin'de polisevine silahlı saldırı: İki polis memuru yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını ve polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin kontrollü bir şekilde patlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Mersinde polisevine silahlı saldırı: İki polis memuru yaralandı
​Mersin'de polisevine silahlı saldırı.

Mezitli'de polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırıda iki polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İÇİŞLERİNDEN AÇIKLAMA: BOMBA DÜZENEĞİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Mersin'de polisevine bombalı saldırı
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Mersin'de polisevine bombalı saldırı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede patlama sesinin ardından silah sesleri yükseldi. Polisevi yakınına bırakılan bomba düzeneği imha edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.
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