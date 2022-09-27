Mersin'de polisevine silahlı saldırı: İki polis memuru yaralandı

Mezitli'de polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
İKİ POLİS MEMURU YARALANDI
Saldırıda iki polis memuru yaralandı.
Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İÇİŞLERİNDEN AÇIKLAMA: BOMBA DÜZENEĞİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."
BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILIYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.