Mersin'de polisevine silahlı saldırı: İki polis memuru yaralandı Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını ve polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin kontrollü bir şekilde patlatıldığını bildirdi.

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