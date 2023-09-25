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Meteoroloji çok sayıda ili saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 5 günlük hava durumunu yayımlarken son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Perşembe günü ise İstanbul ve İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

08:22 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


MARMARA


Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı az bulutlu


EGE


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





#Hava durumu
#Meteoroloji
#Yağış uyarısı
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