Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

5 günlük İstanbul hava durumu

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Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Ülkemizin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

Üç büyük kentimizde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumları şu şekildedir:

Ankara: 17 Mart Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir: Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.



