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Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar düşecek kar geri geliyor

Meteoroloji, bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

12:31 . 26/03/2023 Pazar
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Bazı illerde kar yağışı etkili olacak.

Bazı illerde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara eksiye düşecek

TRT Haber'in haberine göre, üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.




#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Ankara
43 dakika önce
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