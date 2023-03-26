Tunceli- Erzincan karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR'ların geçişine kapatıldı. Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Tunceli Valiliği, Erzincan ile Tunceli sınırında bulunan Muti köprüsü ile Pülümür ilçesindeki yolun TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu.