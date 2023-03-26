Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altına düştüğü Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylalarında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Bayburt-Trabzon sınırında yer alan 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda Karayolları 106. şube şefliği ekiplerince karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Soğanlı Dağı’nda ekipler, karla kaplı yollarda sürücülerin sorun yaşamaması için seferber oluyorlar. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu dağda, tipi ise ekiplere zor anlar yaşattı.