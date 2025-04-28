Meteoroloji uyardı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan

na göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.