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Meteoroloji uyardı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar ve fırtına bekleniyor

13:3928/04/2025, Pazartesi
AA
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Meteorolojiden yurdun kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yurdun kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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