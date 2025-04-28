Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında Seyredecek





Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin bir miktar altında olduğunu vurguladı. İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların 14-15 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu, mevsim normali olan 18 derecenin 3-4 derece daha düşük bir değer. Ayrıca yağışların bu hafta genel olarak Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olacak ancak, beklenenin aksine, açığı kapatacak kadar yoğun olmayacak.