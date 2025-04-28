Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta öncesi hava durumu tahminlerini güncelledi. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da poyraz etkisi ne kadar, kaç gün sürecek? Yapılan açıklamada pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi. İşte Meteoroloji'den 28 Nisan 2025 güncel İstanbul hava durumu
Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine kadar etkili olacağını bildirdi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
İstanbul'da şiddetli rüzgar ne kadar, kaç gün sürecek?
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 28 Nisan Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmeye başlayacak olan kuvvetli rüzgarlar, Salı günü gece saatlerine kadar etkili olacak.
İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşları uyardı ve fırtına öncesi tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Rüzgarın hızının 50-75 km/saat arasında olması bekleniyor.
İstanbul Valiliği'nden poyraz uyarısı
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025 (Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi Rüzgarlı 8°C 15°C
Salı Rüzgarlı 6°C 14°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu 6°C 15°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 6°C 18°C
Cuma Parçalı Bulutlu 7°C 17°C
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında Seyredecek
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin bir miktar altında olduğunu vurguladı. İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların 14-15 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu, mevsim normali olan 18 derecenin 3-4 derece daha düşük bir değer. Ayrıca yağışların bu hafta genel olarak Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olacak ancak, beklenenin aksine, açığı kapatacak kadar yoğun olmayacak.
Yağışlar Önemli Ama Yetersiz
Şen, Şubat ve Mart aylarında yağışların ciddi oranda azaldığını hatırlatarak, bu hafta beklenen yağışların açığı kapatmaya yetmeyeceğini vurguladı:
"Şubat ve Mart'ta Türkiye genelinde yağışlar %60 civarında düşük geçti. Bu hafta yağış var ama eksikliği kapatacak düzeyde değil. Özellikle tarımsal açıdan kritik bir dönemdeyiz. Tahılların kardeşlenme döneminde yeterli yağış alamaması, verimi olumsuz etkileyebilir."
Marmara'da Tsunami Bekleniyor Mu?
Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir deprem, tsunami riskini de beraberinde getirebilir. Sismologlar, 7 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un sahil kesimlerinin tsunamiye maruz kalabileceğini belirtiyor. Özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Ataköy gibi sahil bölgeleri, tsunami dalgalarına karşı daha hassas olacak. Ancak bu dalgaların yüksekliği 2-2.5 metreyi geçmeyecek gibi görünüyor. Uzmanlar, bu tür bir depremde Marmara kıyılarında acil tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.