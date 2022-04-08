Meteorolojiden 15 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

15 ile sarı kodlu uyarı

Öte yandan Ağrı, Artvin, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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