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Meteoroloji'den 15 ile sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda kuvvetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle 15 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Adana ve Mersin olarak sıralanırken vatandaşlara ise dikkatli olunması yönünde çağrı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

08:56 . 23/05/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Sağanak yağış uyarısı

Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat illeri için sarı kodlu uyarı; Adana ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.


Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





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#Meteoroloji
#Sağanak yağış
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#İzmir
#Sarı uyarı
#Turuncu uyarı
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