Meteoroloji'den 15 ile sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat illeri için sarı kodlu uyarı; Adana ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.