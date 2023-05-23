Oğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı

Foto/arşiv
13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden dünya basını gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.
Oğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.
'Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü adayı Erdoğan'ı destekliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan CNN International geçtiğimiz günlerde CNN'e konuşan Oğan'ın 'Seçmenimiz bize çok bağlı, tabii ki ihtiyacımız olan yerde bizimle gelecekler' dediğini hatırlattı.
'Eski akademisyen, dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye'de göçmen karşıtı duruşuyla tanınan Zafer Partisi liderliğindeki sağcı ATA İttifakı'nın adayıydı.'
Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı ile kilit bir konuma yükseldiğine vurgu yapan Politico 'Sinan Oğan'ın kararı, Türkiye cumhurbaşkanını Pazar günü yapılacak seçimde zafere yaklaştırıyor' dedi.
Aynı haberde Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmeni yanın çekmek için yeni adımlar attığı vurgulandı ve şu değerlendirmede bulunuldu;
'Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri etkilemek için bariz bir girişimde bulunarak, mültecileri geri gönderme sözü vererek ve seçilmesi halinde PKK ile herhangi bir barış müzakeresini reddederek geçen hafta tavrını sertleştirdi.'
Seçime günler kala Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını yazan Alman Tagesschau 'Aşırı milliyetçi Oğan'dan Erdoğan çağrısı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde 'Erdoğan'ın iktidardaki partisi ve onun müttefikleri 600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elinde tuttu. Analistler, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilme şansını artırdığını, çünkü seçmenlerin muhtemelen parçalanmış bir hükümetten kaçınmak için Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor' ifadelerine yer verildi.