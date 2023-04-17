Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.