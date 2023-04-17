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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale de kuvvetli sağanak bekleniyor.

17:34 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

#Meteoroloji
#Edirne
#Kırklareli
#Çanakkale
22 dakika önce
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