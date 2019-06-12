5 ile kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da (çarşmaba-perşembe) öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.
Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.
İki günde metrekareye 2 kilogram yağmur yağdı
Kayseri’de hafta başından itibaren etkili olan yağışlarda metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi günü Kayseri’de metrekareye 1.5 kilogram yağış düşerken, Salı günü ise metrekareye 300 gram yağış düştü. Yetkililer, yağışların Pazar gününe kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini ifade ederken, Cuma günü havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olmasının beklendiğini duyurdu.
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