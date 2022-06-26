Meteorolojiden 6 ile kırmızı kodlu uyarı

Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

Altı kenti kırmızı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

Kırmızı kodlu uyarı ne demek?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

▪️BARTIN

▪️KASTAMONU

▪️SİNOP

▪️KARABÜK

▪️ZONGULDAK

▪️DÜZCE



Bu illerimiz için @meteoroloji_twi KIRMIZI kodla uyarıyor.



Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı! — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 26, 2022

Ankara ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ayrıca, Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek.

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