Gündem Meteorolojiden 6 ile kırmızı kodlu uyarı
DÜZCE

Meteorolojiden 6 ile kırmızı kodlu uyarı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Öte yandan Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden 6 ile kırmızı kodlu uyarı! Ankara, İstanbul, Düzce, Kastamonu, Zonguldak hava durumu
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Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

Altı kenti kırmızı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

Kırmızı kodlu uyarı ne demek?

  • Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Ankara ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ayrıca, Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek.

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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
FOTOĞRAF 12
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Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.
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Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.
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Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.
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Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
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Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.
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Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.<br>
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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.

Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

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Yol ulaşıma kapandı

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Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

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