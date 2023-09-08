Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteorolojiden yapılan diğer uyarıda ise, "
Bu akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışın yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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2 saat önce