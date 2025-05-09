Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

16:059/05/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlükten yapılan
na göre,
akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın öğleden sonraya kadar aralıklarla etkili olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#Edirne
#Kırklareli
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil bilgisi