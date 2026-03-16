Meteorolojiden çığ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

09:4616/03/2026, Pazartesi
IHA
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı. Meteoroloji uzmanları bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğine dikkat çekip "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Uzmanlar bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt ve çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiğini açıkladı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Uzmanlar bir kez daha buzlanma ve don olayı uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



