Meteoroloji'den İstanbul dahil üç il için 'sarı' alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul'da 'elektrik fırtınası'
İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü.
Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bölgelere göre hava durumu
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ’ın doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu
Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık