Meteoroloji'den İstanbul dahil üç il için 'sarı' alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor.





Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





İstanbul'da 'elektrik fırtınası'





İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.









İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü.









Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.





Bölgelere göre hava durumu





MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ’ın doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık











