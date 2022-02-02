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İSTANBUL

Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden uyarı: İstanbula kuvvetli yağış geliyor! İstanbul hava durumu
İstanbul için kuvvetli yapış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanağın, Avrupa Yakası'ndan başlayıp, zamanla il genelinde etkisini arttırarak, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise bu akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Uyarıda, kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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