Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde drift yaparak ilerleyen bir sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansırken sürücü, hem kendi hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı.