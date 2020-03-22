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İSTANBUL

Metrobüs durakları İstanbul'da boş kaldı: Toplu ulaşım yüzde 64 düştü

İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı yüzde 64 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar geriledi. Öte yandan trafik yoğunluğunda İstanbul’da dün sabah saatlerinde yüzde 8 ile son günlerin en az yoğunluğu ölçüldü. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı Boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Metrobüs duraklarının boş olması ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü
FOTOĞRAF 10
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Bu oranın korona virüs teşhisinin konulduğu ilk vakadan beri İstanbul’da ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi.
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Öte yandan sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8 oranına kadar düştü.
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Havada çekilen görüntülerde yolların boş olduğu görüldü.
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İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düştü.
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. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı yüzde 64 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar geriledi.
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Öte yandan trafik yoğunluğunda İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yüzde 8 ile son günlerin en az yoğunluğu ölçüldü.
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Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Metrobüs duraklarının boş olması ise havadan drone ile görüntülendi.
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Zeytinburnu Sahil yolunda ise bazı vatandaşların virüs salgını olmasına rağmen sokaklarda ve sahillerde olduğu görüldü.
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Birkaç seyyar satıcı ise para kazanmak için yollarda beklediği görüldü.
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İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü
İstanbul'da yeni tip koronavirüs nedeni ile 20 Mart Cuma günü toplu taşıma kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı.


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