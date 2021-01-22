Gündem Metrobüs kodları tarih oluyor Artık son istasyonun adı yazacak
İSTANBUL

Metrobüs kodları tarih oluyor: Artık son istasyonun adı yazacak

İstanbul'da en fazla kullanılan toplu ulaşım aracı olan metrobüste artık kodlar kullanılmayacak. Metrobüslerin tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü.

  • Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

Metro, metrobüs, otobüs: Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler
KORONAVİRÜS
Metro, metrobüs, otobüs: Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler

Kod yerine son durak yazacak

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

Metrobüs durakları İstanbul'da boş kaldı: Toplu ulaşım yüzde 64 düştü
GÜNDEM
Metrobüs durakları İstanbul'da boş kaldı: Toplu ulaşım yüzde 64 düştü

26 Ocak salı günü başlayacak

Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

HES kodu nedeniyle İstanbul'da metro ve metrobüslerde kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 8
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İstanbul’daki toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlara HES kodu uygulaması zorunluluğu 15 Ocak’ta uygulanmaya başlamıştı.
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HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar ise hala toplu ulaşımı kullanabiliyordu.
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Bu sabahtan itibaren HES kodunu eşleştirme yapmayanlar toplu taşımalara binemedi.
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Hal böyle olunca da İstanbul’un metro ve metrobüs duraklarında zaman zaman kalabalıklar dikkat çekti.
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Bazı vatandaşlar HES kodunu telefonları ile İstanbulkartlarına eşleştirirken zorluk yaşarken onlara zabıta görevlileri ve güvenlik görevlileri yardım etti. Bazı vatandaşlar ise HES kodunun onaylanma sürecindeki yavaşlıklardan şikayet etti.
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İşe geç kalan bir vatandaş 45 dakikadır onay beklediğini söyleyerek mağdur olduğunu belirtti.
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Vatandaş Kimseye diyemiyorum benim yerime bas geçeyim diye çünkü kimse geçemiyor. Zamanı var diye eşleşme yapmadım, ayın sonuna kadar ertelenmişti. Bekledim biraz daha zamanı var diye öyle kaldık sap gibi ortada dedi.
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HES kodu nedeniyle İstanbul'da metro ve metrobüslerde kuyruk oluştu
İstanbul'da bugün metro ve metrobüs duraklarında HES kodunu eşleştirmeyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.


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