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TÜRKİYE

Metro, metrobüs, otobüs: Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler

Metro, metrobüs, otobüs: Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona erdi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde toplu taşımalarda yoğunluk görüldü. Bu koltuğu boş bırakınız" şeklinde yazılar asılarak uyarı yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler.
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler.

Uzun süredir esnek çalışma saatine uygun olarak çalışan vatandaşlar, normalleşmenin ilk gününde işe gitmeye başladı. Kartal'da Yakacık-Kartal seferini yapan özel bir halk otobüsünde yolcu sayısının fazla olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler.

Yolcular sık sık uyarıldı

Kadıköy-Tavşantepe metro hattında ise yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması için “Burada durunuz" şeklinde yaklaşık 1 metre arayla yazılar yapıştırıldı.

Anonslarla metro içinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yolcular sık sık uyarıldı. Metro koltuklarına bir koltuk arayla “Sosyal mesafenizi koruyunuz. Bu koltuğu boş bırakınız" şeklinde yazılar asılarak uyarı yapıldı.

Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise aynı şekilde uyarılar asıldığı görülürken, metrobüs bekleyen yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler.
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