​Mezopotamya Ovasında “Tarla Günü” ve “Kızıltepe Çileği” üretim serüveni etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dilek Çam, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve köy muhtarları katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Demirtaş, Mezopotamya Ovasının bereketli olduğunu ve bu topraklara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bu topraklara kendilerinden başka sahip çıkacak kimsenin olmadığını dile getiren Demirtaş, bu toprakların atalarından kendilerine ve çocuklara emanet bıraktığını anlattı.

Dünyada gıda alanında problem yaşadığını ve bu bağlamda çok dikkat olunması gerektiğini kaydeden Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Büyük Ova projesiyle buraları daha iyi korumaya başladıklarını söyledi.

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Demirtaş, ‘’Bu çilek bahçemizde kadınlarımız cesaret göstermiş, Kaymakam bey ve eşine teşekkür ediyorum. Burası sıcak bir memleket ama ciddi bir verimlilik olduğunu da görüyoruz. Bölgemiz ve ülkemiz açısından buğday ile mısır önemli ama diğer taraftan bu ihtiyacımızı da karşılayacak küçük alanları ve bahçemizde dahi çileği yetiştirebiliriz. Bunu yapmamız lazım. Kadınlarımıza teşekkür ve tebrik ediyorum. Yeni istihdam alanları, yeni üretim alanları açmamız lazım ve katma değeri yüksek olan tarım ürünleri üretmemiz lazım. Planlama da yapmamız lazım. Buğdayın, mısırın yetişmesi gereken yerde yetiştirip ve mutlaka bu ürünlere de ağırlık vermemiz lazım.’’ Dedi.

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ise Kızıltepe’nin bölgenin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve bu büyüklüğün tarım alanında da kendini gösterdiğini ifade etti.

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Kızıltepe’nin Türkiye’de tarım arazileri arasında büyüklük açısından ikinci sırada olduğunu söyleyen Çam, Artuklu Üniversitesi bünyesinde Ziraat Fakültesi kurulduğunu belirtti.

Çam, ‘’Mezopotamya’nın bu bereketli topraklarında meyvecilik anlamında özelikle ağaç meyveciliği anlamında ovadan daha ziyade verimi düşük kıraç alanlara yönelmenin geleceğimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu araziler bize babamızdan ve dedemizden miras değil, çocuklarımızdan ve torunlarımızdan emanet gözüyle bakmamız lazım.Tarımı ve buğdayı koruyarak küçük alanlarda çeşitli faaliyetler içerisine girmemiz gerekiyor. Bu bahçede o arayıştan kaynaklanıyor. Burada kurulan bahçe bir demo örnek bahçedir. Yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. İklimi, toprağı ve bitki örtüsü bu ürünü yetiştirme bağlamında uygundur, örnekte olduğu gibi. Değerli çiftçilerime çağrımız şudur küçük alanlarda alternatif ürünler yetiştirerek özelikle kadınların ve gençlerin istihdamına katkı sağlamamız gerekir. Bölgeye dayalı istihdam oluşturalım. Her türlü desteği sunmaya hazırız.’’ Diye konuştu.

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Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dilek Çam, 2020 yılında Kızıltepeli kadınlar ile birlikte kooperatif kurduklarını ve kurdukları çilek bahçesinin serüvenini anlatı.

Çam, ‘’Bu yola çıkarken amacımız kadınlarımızın üretimde yer almalarını ve aile bütçelerine katkı sağlamaktı. Projenin amacı; katma değeri yüksek tarım ürünlerinin kent ekonomisine kazandırılması, teşvik edilmesi, dezavantajlı kadınlara yönelik alternatif istihdam alanları oluşturulması ve kentsel eko turizme katkı sağlamasıdır. Bir yıllık toplam üretimin 50 tonun üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Şu an bahçede 16 kadın ve 3 erkek istihdam etmektedir.’’ İfadelerine yer verdi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç da GAP İdaresinin bölgenin kalkınması için desteklemeler sağlayan bir kamu kurumu olduğunu kaydetti.

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Bölgenin öneminden dolayı tarım ve kırsal kalkınmanın kendileri için önem taşıdığını söyleyen Kılıç, ‘’Tarımı desteklerken kadınlarımızın da bu sektörde görev almasını, hak edilen değeri elde etmeleri için biz her zaman gelen projelere öncelik verip desteklemeye çalışıyoruz. Bu proje de onlardan biri. Bölgede meyvecilik konusunda bir iki kalem dışında çok fazla ürünü yok ama çeşitlendirmeye çalışıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar çilek toplarken bahçeden toplanan çileklerden yapılan dondurma ikram edildi.