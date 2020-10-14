Sana, ne vadettiler?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısını eleştirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim açıklamasının altındaki yatan sebepleri sıraladı.

“CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır” ifadesini kullanan Bahçeli, “CHP’ye oy veren kardeşlerim bile şaşkınlıkla soruyor. Ne oldu da birden seçim diye tutturdu. Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi? Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler?” sorularını yöneltti.

OYNAT 00:59 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Sen yeni deste açıp ortaklarınla birbirinizi ütün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadele için 'her oyunda yeni deste açacaksın' önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi bildiği işi yapıp, yeni bir deste açıp ortaklarıyla birbirlerini ütmeleridir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ANKARA’DAN BİŞKEK Mİ ÇIKARACAKSIN

FETÖ’nün Kırgızistan’daki faaliyetlerine ve Bişkek’in karışmasındaki destekleyici ellere dikkati çeken Bahçeli, “Ankara’dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun?” diye de sordu. Bahçeli, bu sözüyle Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de olası seçim sonuçlarını tanımayarak Türkiye’yi kaosa sürüklemeyi hedeflediğini açığa çıkardı.

OSMAN KAVALA’YA DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, Gezi olaylarının finansörü olan Osman Kavala’yı hatırlatıp, Kılıçdaroğlu’nun Osman Kavala’ya duyduğu sempatinin altında yatan asıl nedenin Sorosçuların desteğini almak olduğunu kaydetti. Bahçeli, geçmişte Gezi olaylarında yaşanan sokak hareketinin kim ve kimler tarafından yapılacağına da işaret etti.

OYNAT 00:49 Devlet Bahçeli: Bunlar iblisin çocukları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Hatay'daki yangınla ilgili konuştu. Bahçeli yangını üstlenen. PKK'nın 2019 yılında kurduğu 'Ateşin çocukları inisiyatifi' için 'Bunlar iblisin çocukları, ifrisin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SENİ BÖYLE SÖYLETEN KİM

“Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz” diyen Bahçeli, erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfı olduğunu ifade etti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

Sayın Kılıçdaroğlu, sen ki, KKTC’deki Kapalı Maraş bölgesine bile yabancısın, sanki ilk kez duymuş gibisin, sana bakıp bakıp üzülüyorum, hep çalışmadığın yerlerden sorularla karşılaşıyorsun. Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, seçimi falan boşver, altının para ettiği bir dönemdeyiz, söz gümüşse sukut altındır, sükût et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil.

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SEÇİM 2023’TE ADAYIMIZ ERDOĞAN

Hele biraz sabret; gurkun cücüğü güzün sayılır. Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme; işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Bizim görüşümüz açıktır. MHP seçimlerin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Türk milleti Cumhur İttifakı’yla kutlu yarınlara yürüyecektir.

OYNAT 00:46 'Bakü'yü hedef yapanlar Erivan'ın da bir gece ansınız bedel ödeyeceğini akıllarından çıkarmamalı' Grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bakü'yü hedef yapanların Erivan'ın da bir gece ansınız bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları, hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır. BiP'te paylaş

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İhanetin çakalları

Hatay’daki orman yangınlarını teröristlerin çıkardığını belirten Bahçeli, “Ormana kast eden toprağa, toprağa kast eden vatana kast etmiştir. Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kim ya da kimler sabotaj yapmışsa bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkati üzerine çekmiştir. Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır” dedi.