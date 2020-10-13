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Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Hatay yangını ile ilgili açıklama Kimin çocukları oldukları meçhul
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Hatay yangını ile ilgili açıklama: Kimin çocukları oldukları meçhul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli "Bunlar ateşin değil, iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları meçhul olan bu şerefsizlerin bir an önce yakalanması ve hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyasi tansiyon şuursuzlar eliyle yükseltiliyor. Seçim beklentileri ve ekonomik spekülasyonlar zilletin ana aktörü tarafından kullanılmaktadır.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın mezalimi dehşet saçarak devam etmektedir. KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimi tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Bölücü terör örgütü ve yandaşları yine ateşle oynamaktadır. Covid 19 salgınının neden olduğu belirsizlikler yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu kapsamda dünya yeniden alarma geçmiş, kısıtlamalar başlamıştır.

3 Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimine katılacak adaylar, son kozlarını masaya sürerken, bu nedenli siyasi gelgitler, bölge ve dünya siyasetine çok yönlü tesir etmektedir. Türkiye-Fransa, Türkiye-Yunanistan kırılgan ilişkileri irtifa kaybı yaşamaktadır.

Suudi Arabistan ve BAE'nin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı politikaları derinleşmekte, Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır.

"İBLİSİN ÇOCUKLARI!"

İhanet ateşi ile küle dönen vicdanlar yeşili tanımaz. Orman havadır, orman hayattır, orman yurttur. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatanda kastetmiştir. Hatay Belen'de çıkartılan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır.

Bunlar ateşin değil, iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları meçhul olan bu şerefsizlerin bir an önce yakalanması ve hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır.

"AYDIN MÜSVETTELERİNİN TEPKİSİNİ DUYAN OLDU MU?"

Aydın müsvettelerinin tepkisini duyan oldu mu? CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Kılıçdaroğlu şereften ne anlıyor, hayata ve doğaya kast eden teröristlerin başı Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım size nasılsınız, iyi misiniz?

Geçtiğimiz hafta Ağrı Doğubayazıt'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın annesine, babasına, nişanlısına ne diyecekler? Ne anlatacaklar? Onların gözlerine hangi cesaretle bakabilecekler. Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröristtir. Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparılamaz.

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