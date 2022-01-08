MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/zIm0xT0DYZ — Yeni Şafak (@yenisafak) January 8, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.

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Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır.

Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

'GİRMEDİKLERİ KILIK TAKMADIKLARI MASKE KALMADI'

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur.

OYNAT 01:26 Devlet Bahçeli: Demirtaş hain olduğu için bölücü olduğu için cezaevinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, 'PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi?



Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak. Hain olduğu için. Suçlu olduğu için. Bölücü olduğu için. Teröre yardım ve yataklık yaptığım için.



Sokakta barışçıl protesto telkin ve temennilerle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?' diye konuştu.

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"KÜRESEL EMPERYALİZM İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR"

Bir zamanlar Batı'ya ihtiyacımız yoktu, bir süre sonra Batı'sız düşünemez hale geldik. Türk Milleti uzun çalışma ve sabır neticesinde kozasından çıkmayı başardı. Türkiye'yi hastalandırmak için kriz, kaos, darbe ve nifak üretimini sahaya süren emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Türk irfanı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır. Üzerimize gelmeleri bu yüzdendir.

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TÜRKİYE'DEN BİR KAZAKİSTAN MI ÇIKARMAK İSTİYORSUNUZ?"

Hiçbir çılgın milli varlığımıza zincir vuramayacaktır.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Demokrasiyi dillerinden düşürmeyen lekeli yüzlere bakınız, milletin iradesine karşı hazımsız ve saygısızlardır. 70'ine merdiven dayamış bir akademisyen çıkmış, hükümeti erken seçime zorlamanın yollarını anlatıyor. Sokak diline başvuruyor. Milletimizin seçimi ve tercihini alçakça karalıyor. Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir?

Demirtaş teröristtir





Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için.

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Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?

"TÜRK LİRASINI BAYRAK GİBİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu herkesi kendi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor bir de pervasızca milliyetçilik taslıyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın.

Milliyetçiliğe girmekten kaçınmalısın. Demirtaş'tan uyarı, PKK'dan ihtarname almaktan kaçamazsın. Türk Lirasını bir bayrak gibi savunmaya devam edeceğiz. Ama sen bunu anlayamazsın. Şerefi 1 dolar olan şerefsizlerle aynı gemidesin.

OYNAT 03:48 Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Safi rüzgarsın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Kılıçdaroğlu herkesi kendi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor bir de pervasızca milliyetçilik taslıyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın' ifadelerini kullandı. . BiP'te paylaş

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"KILIÇDAROĞLU BIRAK BEYLİK LAFLARI! SOKAĞA DÖKÜLSENİZ NE ÇIKAR DÖKÜLMESENİZ NE ÇIKAR..."

Kılıçdaroğlu sokağa dökülmeyeceğiz diyor. Bırak bu beylik lafları. Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne yazar. Seçim bekliyorsanız 2023'ü bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklar. Siyaset kültürümüzü provoke etmeye çalışanlara feda edilecek bir vatanımız, israf edilecek tek bir insanımız olmadığını herkes kafasına sokmalıdır.

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Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan açıklamasını çok yerinde buluyoruz. Kazakistan'ın her zaman yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan petrol ve gaz ihracatı ile bölgenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Sadece yapılan zamlardan sokak laylarının yaşandığını söylemek yetersizdir. Tuzak üzerine tuzak kurarak Türk birliğini kırmaya çalışıyorlar. Allah'ın izni ile başaramayacaklar. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. İhtiyacımız olan şey denge, ölçü ve soğukkanlılıktır. Bugünü derinlemesine yorumlamalıyız. Bütün yalanların maskesini yırtacağız, doğruda uzlaşacağız. Tefekkürü hayatımızdan eksik etmemeliyiz."

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