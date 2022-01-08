Dünya Rusyadan ABDye sert Kazakistan yanıtı Amerikalılar evinize geldiğinde tecavüze uğramamak zordur
AMERİKA ASYA

Rusya'dan ABD'ye sert 'Kazakistan' yanıtı: Amerikalılar evinize geldiğinde tecavüze uğramamak zordur

Amerika'nın Kazakistan'a yönelik, "Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" açıklamasına Rus cephesinden cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan ABDye sert Kazakistan yanıtı: Amerikalılar evinize geldiğinde tecavüze uğramamak zordur
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Kazakistan'da yaşanan iç karışıklık her geçen gün boyut değiştirirken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in destek çağrısı üzerine olayların bastırılması için ülkeye Rus askeri birlikleri sevk edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kazakistan makamlarının protestoları kontrol altına alabilecek güce sahip olduğunu savundu.

"RUSLARI BİR KEZ EVİNİZE ALIRSANIZ UZAKLAŞTIRMANIZ ZOR OLUR"

Rusya desteğine anlam veremediklerini belirten Blinken, "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Blinken'ın sözlerine karşılık açıklama yaptı.

"AMERİKALILAR EVİNİZE GELDİĞİNDE HAYATTA KALMAK, TECAVÜZE UĞRAMAMAK ÇOK ZOR"

Blinken'ın Kazakistan'daki olaylarla ilgili "kaba şekilde şaka yaptığı" belirtilen açıklamada, "Blinken, tarih derslerini çok seviyorsa, şunu bilmeli: Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor" denildi.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

"Yakın geçmiş değil, Amerikan devletinin 300 yıllık tarihi bize ders veriyor. Kuzey Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve kendi evinde davet edilmeyen bu misafirleri görme şansına sahip olan diğer talihsiz insanlar, bununla ilgili birçok şey anlatabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Kazakistan'a uyarı: Ruslar bir kez evinize girdi mi onları çıkarmak çok zordur
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