İki il arası 40 dakikaya inecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman ile Konya arasındaki mesafeyi 40 dakikaya kadar indirecek olan hızlı tren hattının açılışını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz.

Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek.

Ülkemizde demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan, yüksek hızlı demiryolu yapımını başlatan biz olduk. Ülkemizin demiryolu ağını 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın seviyesini artırdık.

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Londra'dan kalkan tren, Marmara'yı geçerek Anadolu'ya gidebilmektedir. Marmaray'ı kim yaptı? Biz yaptık biz. Biz iş üretiriz. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin yapabileceği işler değil. Onlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını değiştirirler. Bunu da törenle yaparlar.

Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, Türkiye'yi demiryolu taşımacılığını merkez konuma getirmeye kararlıyız.

Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur.

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

HAT 102 KM UZUNLUĞUNDA

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini dile getirdi.

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İKİ İL ARASI 40 DAKİKAYA İNECEK

Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek." diye konuştu.

YILLIK 63 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

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