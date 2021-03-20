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İSTANBUL

Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar: Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum

16 yaşındaki milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan zaferle ayrılarak, uluslararası arenada üst üste 7. şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Sıradaki hedefinin 2024 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak olduğunu vurgulayan Uzunçavdar, "Cumhurbaşkanımız, müsabakalar sonrası vermiş olduğum asker selamı nedeniyle benden bahsederek beni mutlu etmişti. Ben de kendilerine verdiğim sözü tutum ve her çıktığım maçtan şampiyon olarak ayrıldım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yaren Uzunçavdar.
Yaren Uzunçavdar.

16 yaşındaki milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan zaferle ayrılarak, uluslararası arenada üst üste 7. şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Sıradaki hedefinin 2024 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak olduğunu vurgulayan Uzunçavdar, "Cumhurbaşkanımız, müsabakalar sonrası vermiş olduğum asker selamı nedeniyle benden bahsederek beni mutlu etmişti. Ben de kendilerine verdiğim sözü tutum ve her çıktığım maçtan şampiyon olarak ayrıldım" dedi.

7. kez şampiyon

16 yaşındaki Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nın final maçında rakibini yenerek üst üste 7’inci şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Şampiyonluk sonrası antrenmanlara ara vermeden devam eden milli sporcu, günde yaklaşık 6 saat antrenman yaparak sıradaki hedefi olan 2024 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Genç sporcuya zorlu antrenman sürecinde en büyük desteği ise hem babası hem de hocası olan Serkan Uzunçavdar veriyor.

Öte yandan, Milli sporcu Uzunçavdar, Barış Pınarı Harekatı döneminde, katıldığı bir turnuvada kürsüde İstiklal Marşı okunduğu esnada asker selamı vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Meclis’e davet edilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç sporcu ile sohbet ederek ve şampiyonluk sözü istemişti.

"Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum"

En büyük hedefinin 2024 Olimpiyatlarına katılmak olduğunu belirten Uzunçavdar, "Ailemizin 3. kuşak tekvandocusuyum. Babamın yönlendirmeleri sonrası küçük yaşta bu spora başladım. Geçtiğimiz hafta yapılan ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda şampiyon oldum. Ayrıca böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapan federasyonumuza teşekkür ediyorum. En büyük hedefim 2024 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmek. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında benden bahsetmişti, asker selamı verdiğim için. Cumhurbaşkanımızın o sözleri beni çok onurlandırdı. Ondan sonra çıktığım tüm maçlarda şampiyon oldum. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum" diye konuştu.

"Günde yaklaşık 6 saat antrenman yapıyor"

Milli Sporcu Uzunçavdar’ın hem babası hem de hocası olan Serkan Uzunçavdar ise "Sude çok küçük yaşlarda tekvandoya başladı. Bunun neticesinde uluslararası arenada birçok başarı elde ediyor. Kendi yaş grubuna göre büyük bir başarıya sahip. Uluslararası arenada üst üste yedi defa şampiyonluğunu ilan etti. Sude günde yaklaşık 6 saat antrenman yapıyor. Birinci başarı şans, ikinci başarı tesadüf, üçüncü başarı başarılı olunduğunu ispatıyken, dördüncü başarı ise rakipsiz olduğunuzun kanıtıdır. Hedefimiz yine şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı’mızı dinlettirmek" dedi.

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