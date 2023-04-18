Mine Kırıkkanat'tan alçak sözler: Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret etti

Mine Kırıkkanat
Müslümanların beş vakit yöneldiği kıblesi Kâbe-i Muazzama ile ilgili sosyal medyada zaman zaman farklı videolar gündeme geliyor.
Son dönemde ise doğa olaylarıyla ilgili Mekke'den çeşitli görüntülerin sosyal medyada viral olduğu biliniyor.
Son olarak Kâbe'de hamam böceği istilası yaşandığına dair kimi paylaşımlar dolaşıma sokulmaya başlandı. 2019 yılına ait olduğu iddia edilen görüntülerde hamam böceği olarak iddia edilen böceklerin bölgede çok sık görülen çekirge istilasının görüntüleri olduğu ya da çekirgenin bir türü olan cırcır böcekleri olduğu ve zaman zaman bölgede görüldükleri belirtiliyor.
Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşan eski spiker Ayşenur Yazıcı, "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" ifadelerine yer verdi.
Müslümanlara hakaret etti
Kırıkkanat'ın alçak sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.