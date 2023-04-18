|
Reklam
Reklam
Gündem

Mine Kırıkkanat'tan alçak sözler: Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret etti

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Mine Kırıkkanat, Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da hamam böceği istilası olduğu iddiasıyla lanse edilen videoyu paylaşarak “Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!” diyerek Müslümanlara hakaret etti. Kırıkkanat'ın alçak sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

12:15 . 18/04/2023 Tuesday
Diğer
Mine Kırıkkanat

Mine Kırıkkanat

Müslümanların beş vakit yöneldiği kıblesi Kâbe-i Muazzama ile ilgili sosyal medyada zaman zaman farklı videolar gündeme geliyor.

Son dönemde ise doğa olaylarıyla ilgili Mekke'den çeşitli görüntülerin sosyal medyada viral olduğu biliniyor.

Son olarak Kâbe'de hamam böceği istilası yaşandığına dair kimi paylaşımlar dolaşıma sokulmaya başlandı. 2019 yılına ait olduğu iddia edilen görüntülerde hamam böceği olarak iddia edilen böceklerin bölgede çok sık görülen çekirge istilasının görüntüleri olduğu ya da çekirgenin bir türü olan cırcır böcekleri olduğu ve zaman zaman bölgede görüldükleri belirtiliyor.

Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşan eski spiker Ayşenur Yazıcı, "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" ifadelerine yer verdi.

Müslümanlara hakaret etti

Sık sık İslam ve Müslümanlar aleyhine yaptığı konuşmalar ile gündeme gelen ve CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Mine Kırıkkanat ise söz konusu paylaşımı alıntılayıp
"Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" i
fadelerini kullanarak Müslümanlara alenen hakarette bulundu.

Kırıkkanat'ın alçak sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.


#Mine Kırıkkanat
#Kabe
#Hamam böcekleri
#Çekirge
#istila
35 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.