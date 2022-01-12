Gündem Montaj değilmiş Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
KOCAELİ

Montaj değilmiş: Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.

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Haber Merkezi Diğer
Montaj değilmiş: Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Barış Gökdemir - Tahir Büyükakın

Kocaeli Kandıralı matematik öğretmeni Barış Gökdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede ülke çapında bir üne kavuştu.

Türkiye'nin Unicorn (değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri) şirketlerinden Getir'in reklam filmlerinde boy gösteren Gökdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ağırlandı.

Montaj değilmiş: Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
OYNAT 00:51
Montaj değilmiş: Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste saymasıyla tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, 'Montaj yok' başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.

"MONTAJ YOK, TEK NEFESTE 81 İL"

Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.

Büyükakın paylaşımında, "Montaj yok. Tek nefeste 81 il. Ülkemizin Unicorn yani Turcorn girişimi olan Getir'in reklamında oynayan Kandıralı hemşehrimiz Matematik öğretmeni Barış Gökdemir’i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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