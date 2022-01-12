Montaj değilmiş: Kandıralı matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Kocaeli Kandıralı matematik öğretmeni Barış Gökdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede ülke çapında bir üne kavuştu.
Türkiye'nin Unicorn (değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri) şirketlerinden Getir'in reklam filmlerinde boy gösteren Gökdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ağırlandı.
"MONTAJ YOK, TEK NEFESTE 81 İL"
Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Büyükakın paylaşımında, "Montaj yok. Tek nefeste 81 il. Ülkemizin Unicorn yani Turcorn girişimi olan Getir'in reklamında oynayan Kandıralı hemşehrimiz Matematik öğretmeni Barış Gökdemir’i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.