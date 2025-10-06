Yeni Şafak
Motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren yaşlı adam vefat etti

6/10/2025, Pazartesi
Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan’da motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Mustafa Şenyurt, hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan’ın Çağlayan Beldesi Şelale Mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesinde bir süre arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Mustafa Şenyurt, daha sonra motosikletine binerek ikamet ettiği Değirmenli köyüne dönmek için yola çıktı. Yolda motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren Şenyurt, motosikleti durdurup yolun kenarına oturmaya çalıştığı esnada yere yığılarak hayatını kaybetti.


Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şenyurt’un nabzının atmadığını belirledi.


Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.




