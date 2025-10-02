Yeni Şafak
Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

23:542/10/2025, Perşembe
G: 3/10/2025, Cuma
İlber Ortaylı
İlber Ortaylı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.

Ancak Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.



#İlber Ortaylı
#Kalp Krizi
#Yoğun Bakım
