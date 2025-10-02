İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.
Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.
