İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-34' operasyonlarında 47 şüpheli yakalanırken, beş ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-33' operasyonlarında ise 16 şüpheli yakalandı.