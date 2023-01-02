MSB duyurdu: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma ile Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdik. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık AR-GE ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB’yi TSK ve İçişleri Bakanlığımızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz. CANiK M2 QCB, buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah oldu. Ayrıca, resmi olarak 20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık ve 12.7x99 mm ağır makineli tüfekler için hazırlanmış dünyanın en zor kalifikasyon testini tekrarsız sıfır hata ile tamamladık. Ağustos 2022’de elde ettiğimiz kalifikasyon başarımızın ardından şimdi de yeni bir rekora imza attık ve toplamda 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB) ordumuzun envanterine tek seferde kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.