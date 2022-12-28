MSB'den "Kahraman Mehmetçiğimiz vatan nöbetine devam ediyor" paylaşımı

.Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden ‘Sarsılmaz bir gücün parçasıyız’ etiketiyle bir video paylaşıldı. Mehmetçiklerin yer aldığı paylaşıma, “Kahraman Mehmetçiğimiz karada, denizde ve havada, her türlü zorlu koşulda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vatan nöbetine devam ediyor” notu düşüldü.

Sarsılmaz bir gücün parçasıyız!



Kahraman Mehmetçiğimiz karada, denizde ve havada, her türlü zorlu koşulda büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla vatan nöbetine devam ediyor. #MSB pic.twitter.com/OyodMUEZE0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2022