Gündem MSBden "Kahraman Mehmetçiğimiz vatan nöbetine devam ediyor" paylaşımı
ANKARA

MSB'den "Kahraman Mehmetçiğimiz vatan nöbetine devam ediyor" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında görevini kahramanca sürdürdüğü anlara ait bir video paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSBden Kahraman Mehmetçiğimiz vatan nöbetine devam ediyor paylaşımı
Foto/Arşiv

.Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden ‘Sarsılmaz bir gücün parçasıyız’ etiketiyle bir video paylaşıldı. Mehmetçiklerin yer aldığı paylaşıma, “Kahraman Mehmetçiğimiz karada, denizde ve havada, her türlü zorlu koşulda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vatan nöbetine devam ediyor” notu düşüldü.

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