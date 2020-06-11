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POLİTİKA

MSB duyurdu: Teröristlerin hain tuzak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdiğini duyurarak, "Sivilleri, Mehmetçiğimizi ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın ise patlamadan tespit edilerek imha edildi" denildi.

Haber Merkezi DHA
PKK'nın sivilleri, Mehmetçiği ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın patlamadan tespit edilerek imha edildi.
PKK'nın sivilleri, Mehmetçiği ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın patlamadan tespit edilerek imha edildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor.

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"Eli kanlı bebek katilleri"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Eli kanlı bebek katilleri, masum sivillere yönelik kirli tezgâhlarını hayata geçirmek için çabalarken, bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor.

  • Bombalı araçlarla sürekli masum sivilleri hedef alan teröristler, şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. İnsanlık düşmanı teröristler yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı olan tarlaları ateşe vermeye başladı. Teröristler, ateşe verdikleri tarlaların içine de mayın veya EYP tuzaklanıyor.

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Çıkan yangınlara ise siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu müdahale ederek söndürüyor. Bunu bilen teröristler, yangını söndürmeye çalışan köylülere, Mehmetçiklerimize ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına ateş açarak zarar vermeye çalışıyor.

PKK/YPG’li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangın söndürüldü. Köylülerin de gayretleriyle söndürülen tarım arazisinde ise yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildi. METİ timlerimizin dikkati sayesinde tespit edilen mayın, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildi.

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