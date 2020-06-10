Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020