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Gündem Terör örgütü PKKda çözülmeler sürüyor 2 terörist daha teslim oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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