Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu