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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Yurt içi terörist sayısı 445e indi, terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi, terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi, terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, Toplam terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah. Biraz daha sabır ve gayret" dedi.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

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