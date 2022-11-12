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YEREL GÜNDEM

MSB: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSB: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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