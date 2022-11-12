MSB: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.Ayrıntılar geliyor...
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Wh7pjpTNRu
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.