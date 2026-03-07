Yeni Şafak
MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: TSK bölgedeki görevine devam etmektedir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: TSK bölgedeki görevine devam etmektedir

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
AA
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"

MSB kaynaklarından yapılan açıkamada Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.



#MSB
#TSK
#Barış Pınarı Harekat bölgesi
