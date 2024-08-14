|
Gündem

Muğla'da aranan dolandırıcı kadın erkek kılığına girerek yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde dolandırıcılıktan 50 dosyası bulunan kadın, erkek kılığında yakalandı. Arandığı için erkek kılığına giren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15:58 - 14/08/2024 Wednesday
IHA
Marmaris'te dolandırıcı kadın, erkek kılığında yakalandı.
Marmaris'te dolandırıcı kadın, erkek kılığında yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda Aydın ve Antalya başta olmak üzere bir çok il ve ilçede 50'nin üzerinde, dolandırıcılık başta olmak üzere suç kaydı bulunan ve 27 yıl 110 ay hapis cezası kararı ile aranan H.S. isimli kadın, yakalanmamak için erkek kılığına girerek Fırat ismini kullandığı ve Marmaris'te yaşadığı tespit edildi.



"Erkek kılığına girdi ama jandarmadan kaçamadı"

Jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmalar sonucunda H.S ‘nin erkek kılığında Fırat S. ismi ile Marmaris'te bir evde yaşadığını tespit etmelerinin ardından operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Fırat S. adına sahte kimlikle yakalanan H.S. isimli kadın yapılan işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Marmaris
#Muğla
#dolandırıcı
4 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi