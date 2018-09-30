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MUĞLA

Son dakika: Muğla Datça'da deprem

Muğla'da deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın bazı kırsal mahallerinde hafif şekilde hissedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla'daki depremin büyüklüğü 4,5 olarak kaydedildi.
Muğla'daki depremin büyüklüğü 4,5 olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 16.15'te merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Yerin 42.10 kilometre altında meydana gelen ve yıkıma neden olmayan deprem, Datça'nın Akdeniz kıyılarına yakın olan kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Mesudiye ve Sındı mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

10 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

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