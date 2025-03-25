Muğla'da hayvan hastalıklarına karşı adım atıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025/01 sayılı 2025 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hükümleri ele alındı.

"2024 yılı çalışmaları değerlendirildi, 2025 yılı planlandı"

Toplantıda, Muğla genelinde 2024 yılı boyunca yürütülen hayvan sağlığı çalışmalarının değerlendirilmesi yapılırken, 2025 yılı için uygulanacak programlar ve yeni düzenlemeler planlandı.





Yetkililer, hayvan sağlığını koruma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, aşılama çalışmaları ve hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik önlemleri ele alarak, sahada görev yapan ekiplerin daha etkin çalışması için gerekli eğitimlerin sağlanacağını belirtti.





Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan hastalıklarıyla mücadelede sürdürülebilir ve etkili bir kontrol mekanizmasının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar ile hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarının artırılacağı ifade edildi.



